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Cengiz Kurtoğlu Kaza Geçirdi

Konya’daki konserine gitmek üzere yola çıkan Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi.

Ekleme: 15.06.2026 - 12:25 Güncelleme: 15.06.2026 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber geldi. Kurtoğlu, Konya’da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Korkutan kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde, ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi. Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Cengiz Kurtoğlu Kaza Geçirdi

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