Son Paylaşımıyla Beğeni Topladı

Beş yıl önce kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Taner Ölmez, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.Mutlu evliliklerini kısa sürede çocuklarıyla taçlandıran çift, 24 Mart 2022'de kızları Zeynep'i, 14 Mart 2024'te ise oğulları Hazar'ı kucaklarına aldı.Son olarak Taner Ölmez, kızı Zeynep ile birlikte yer aldığı yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.