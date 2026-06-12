  • USD: 46,09 - 46,17
  • EURO: 53,34 - 53,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şilan Makal Eşinden Şikayetçi

Şilan Makal’ın eşi Şener Özbayraklı hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Hiç sevmiyorum” sözleriyle şaşırttı.

Ekleme: 12.06.2026 - 09:51 Güncelleme: 12.06.2026 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Şilan Makal'ın, eşi Şener Özbayraklı hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun "Hiç sevmiyorum" çıkışı magazin gündemine düştü! Evliliklerinde kriz mi var dedirten o ilginç tartışmanın detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

"HİÇ SEVMİYORUM"
Ünlü oyuncu Şilan Makal, eşi Şener Özbayraklı ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Direksiyon başındayken eşinin sürekli kendisine müdahale ettiğini söyleyen Makal, "Ben araç kullanırken Şener'in yanımda oturmasını hiç sevmiyorum.

Hızlı gidiyorum 'Yavaş git' diyor. Yavaş gidiyorum tam tersini söylüyor. 'Sağa dön' diyor, geçiyorum 'Neden şimdi döndün?' diyor. Hepinizin eşi böyle mi?" dedi.

Şilan Makal Eşinden Şikayetçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İTALYA KÜLTÜR BAKANI GIULI: “TÜRKİYE KÜRESEL BİR REFERANS NOKTASIDIR”
CHP'de İhraç Depremi! Ali Mahir Başarır Ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği Düştü
Savaşı Bitirecek Mutabakat Metni Ortaya çıktı! İşte Saldırıdan Vazgeçiren Diplomatik Manevralar
Sorunu Böyle Çözmüşler! CHP’li Belediyeden Çözülmeyen Soruna Çözülmüş Mesajı
Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel Açıkladı
Suudi Basını Yazdı! Beşli Zirveye Türkiye'de Katılacak
Akın Gürlek Paylaştı! 13 Şirkete Kayyım Atandı
Kulislerde Konuşulan İddia! Kılıçdaroğlu Yönetimi Tutuklu 7 Belediye Başkanını İhraç Edecek
CHP'li Silivri Belediyesi'ne Operasyon! Başkan Dahil 18 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul’da DEAŞ Operasyonu! Örgüte Para Aktaran 8 Şüpheli Yakalandı
Roma'nın kalbi Kolezyum'da, Troya'nın hikayesi dünyayla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katil Netanyahu'ya Sert Tepki!
Kemal Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk Açıklama! 'Kurultay Toplanamaz'
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞENGÜL KARSLI: “BÖLGEMİZDEKİ ATEŞ ÇEMBERİNE KARŞI EN BÜYÜK KALKANIMIZ ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VE KARDEŞLİĞİMİZDİR”
Akın Gürlek Duyurdu! Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi Kuruldu
Özgür Özel ve ekibinden CHP Parti Meclisi'nden istifa etme kararı
MSB'den Flaş Açıklama! 'Tehlikeli Sonuçlar Doğurabilir'
Yüksek Karlı Gizli Fon Davası! Seçil Erzan Yeniden Hakim Karşısına Çıkacak
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! 22 İsim Gözaltına Alındı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Erzurum'da Görüntülendi! Koparan Yanar

Erzurum'da Görüntülendi! Koparan Yanar

Cep Telefon Hatlarında Yeni Dönem! 25 Haziran'da Başlıyor

Cep Telefon Hatlarında Yeni Dönem! 25 Haziran'da Başlıyor

Trafik Sigortasında Yeni Dönem! 1 Temmuz'da Devreye Giriyor

Trafik Sigortasında Yeni Dönem! 1 Temmuz'da Devreye Giriyor

Android'de Vardı Iphone'a Geldi! Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Geliyor

Android'de Vardı Iphone'a Geldi! Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Geliyor

Aydın'da Nadir Vaka! Karnına Giren Böcek Ameliyatla Çıkarıldı

Aydın'da Nadir Vaka! Karnına Giren Böcek Ameliyatla Çıkarıldı