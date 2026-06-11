Zeynep Atılgan'la Aşk Yaşıyor

Taşacak Bu Deniz dizinden aşklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dizide Gökhan rolünü oynayan Ali Öner, şu sıralar özel hayatıyla gündemde.Geçtiğimiz aylarda Livanur Aydın ile nişanlanan ve kısa süre sonra ayrılan Öner'in, aynı dizide rol aldığı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Nişanlısını aldattığı ileri sürülen Öner'den sonra Aydın'dan da yeni açıklama geldi.İhanet iddialarını kabul etmeyen Ali Öner'e eski nişanlısı cevap verdi.Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyük diyorum. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerle okudum mesajlarınızı. Beni çok çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere.Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın."