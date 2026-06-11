Kızıyla Poz Verdi

1,5 yıl önce Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, eşiyle yollarını ayırdı. ek celsede bitti. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kızıyla yeni karelerini yayımladı.Kızıyla keyifli anlarını yayınlayan Helvacıoğlu, 'Beni tamamlayan en güzel parçam' notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.