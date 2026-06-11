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Beyaz Gazete
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Kızıyla Poz Verdi

Ural Kaspar ile tek celsede boşanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim, kızıyla çektirdiği mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Ekleme: 11.06.2026 - 13:57 Güncelleme: 11.06.2026 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
1,5 yıl önce Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, eşiyle yollarını ayırdı. ek celsede bitti. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldıran oyuncu, fotoğrafları da sildi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kızıyla yeni karelerini yayımladı.

'BENİ TAMAMLADI'
Kızıyla keyifli anlarını yayınlayan Helvacıoğlu, 'Beni tamamlayan en güzel parçam' notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Kızıyla Poz Verdi

Kızıyla Poz Verdi

Kızıyla Poz Verdi
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