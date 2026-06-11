Cemre Baysel Ameliyat Olacak

En son Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.Ünlü isim, şimdi de ameliyat olacağını duyurdu. Baysel; 'Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım.' ifadelerini kullandı.Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla hastaneye yatmış ve operasyon geçirmişti. Ünlü oyuncu, geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırdığını duyurmuştu.