Uzak Şehir dizisinde Şahin rolünü oynayan Alper Çankaya ile Pakize'yi oynayan Yaren Güldiken, tatilde paylaşım yaptı.

İki ünlü oyuncu Alper Çankaya, Yaren Güldiken'le aşk yaşıyor.Aşklarını uzun süre gizli tutan sevgililer, sezon finalinin ardından tatile çıktı. İkili, ilişkilerini ilan etti.Birlikte tatile giden Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, Instagram'dan yaptıkları sürpriz paylaşımla herkesi şaşırttı. Tatilden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Alper Çankaya, paylaşımında sevgilisiyle romantik karelere de yer verdi.Çiftin romantik pozları kısa sürede gündem olurken paylaşıma da beğeni ve yorum yağdı. Yaren Güldiken de sevgilisinin paylaşımına kalp emojili yorumla karşılık verdi.