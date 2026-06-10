Sokakta Atık Kağıt Topladı

90'lı yıllarda Türk pop müziğinin popüler isimlerinden biri olan Çelik, son dönemde yaptığı iyiliklerle ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.Daha önce depremzedelere yaptığı yardımlarla gündeme gelem Çelik, bu kez de yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.Şarkıcı Çelik, Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı. Sosyal medyaya bu paylaşımıyla damga vuran Çelik, paylaşımının altına ise "Serpil Hanım'la bir tam günü birlikte geçiriyoruz." notunu ekledi.