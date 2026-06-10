Damla Sönmez Evleniyor!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımaya hazırlandığı öne sürüldü.

Birçok popüler olmuş yapımda yer alan Damla Sönmez, uzun süredir özel hayatıyla da merak uyandırıyordu.Yaklaşık iki yıldır İlkay Akıncı ile gözlerden uzak, sakin bir birliktelik sürdüren güzel oyuncudan yeni haber var.2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun özel haberine göre; ünlü çift, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı attı ve nikah masasına oturma kararı aldığı iddia edildi.11 Temmuz'da aileleri ve en yakın dostlarının katılabileceği, sadece yakın çevrenin davetli olduğu sade bir törenle hayatlarını birleştirecek.