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Bebek Bekliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, katıldıkları film prömiyerinde dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift için bebek bekledikleri iddia edildi.

Ekleme: 10.06.2026 - 14:13 Güncelleme: 10.06.2026 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri tavırlarla gündem oldu.

ELİNİ ÇEKTİ
Kırmızı halıda basına poz verdikleri sırada Trudeau’nun, 41 yaşındaki sevgilisi Perry'nin karnına elini koyması bir anda tüm dikkatleri o noktaya çekti. Trudeau’nun bu hamlesinin hemen ardından Katy Perry’nin, sevgilisinin elini nazikçe ama hızlı bir şekilde karnından çekmesi kameralara yansıdı.

KATY HAMİLE İDDİASI
2025 yılından bu yana aşk yaşayan ikili, ünlü şarkıcının yeni konser filminin dünya prömiyerinde bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Katy'in hamile olduğu iddia edildi.

3 ÇOCUĞU VAR
Justin Trudeau: 18 yıllık eşi Sophie Grégoire'den 2023 yılında ayrılan eski başbakanın bu evlilikten Xavier James (19), Ella-Grace Margaret (17) ve Hadrien Gregoire (12) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

BİR KIZI VAR
Katy Perry: Uzun süre ilişki yaşadığı dünyaca ünlü aktör Orlando Bloom'dan Daisy Dove (6) adında bir kız çocuğu annesi.

Bebek Bekliyor

Bebek Bekliyor

Bebek Bekliyor

Bebek Bekliyor
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