Annesi Tarafından Eleştirildi

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışında da ter döküyor.Nefise Karatay, yarışmaya ilk katıldığı günlerde değişen yüzüyle uzun süre konuşulmuştu. Estetikleriyle bir hayli değişen Nefise'nin dudak üstündeki leke de gözlerden kaçmadı.ANNESİGEÇTİİletişim oyununda adaya gelen Nefise Karatay’ın annesi Güner Karatay da kızının o haliyle dalga geçti.Karatay'ın annesi, "Bak dudakların biraz düzeldi azıcık. O şiş dudakların gitti. Bıyıklıydın. Survivor'ın ilk günlerinde utanıyorduk. Bu nasıl bir surat, sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O nasıl bir surattı öyle? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin, ne kadar iğrenç olduğunu görürsün." dedi.Nefise ise bu sözler üzerine "Ne kadar kötü konuşuyor ya" diyerek güldü.Aşk hayatına da değinen anne, "Kısmetse Olur'a gelmiş gibisin." diyerek kızını eleştirdi. Nefise'nin annesi sosyal medyada da konuşuldu.