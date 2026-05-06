Güllü'nün Oğlu Kaza Geçirdi

Geçtiğimiz sene eylül ayında evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünden sorumlu tutulan kızı tutuklanmıştı. Annesinin kaybından sonra zor günler geçiren Tuğberk Yağız Gülter'in kaza geçirdiği ortaya çıktı.Sosyal medyada kaza yaptığı haberlerini gören Gülter, açıklama yaptı."HABER RÖTARLI ÇIKMIŞ"Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gülter, "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.