Şebnem Ferah'tan Konser Müjdesi Geldi

Hasret sona erdi. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, hayranlarına müjde verdi.Sosyal medya hesabı üzerinden sahnelere döneceğini açıklayan sanatçı, konser için 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret etti.Küçük Çiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Ferah, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…" dedi.