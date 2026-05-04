Sette Maliyet Krizi Yaşanıyor!

Bu yıl Türk dizi sektöründe başrol oyuncularının bölüm başı ücretleri, dizilerin yüksek maliyetleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Haftalık ücretleriyle sık sık gündeme gelen keyifleri yerinde olan oyunculara kötü haber geldi.Dizi sektöründe büyük kriz yaşanıyor. Kanallar, artan maliyetler nedeniyle bir bölümün 20-30 milyon TL arasında değiştiğini belirtildi.Böyle giderse önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edecek. Akşam'da yer alan habere göre, yapımcılardan maliyet konusunda indirime gidilmesini isteyen kanallar, ücretlerin 15 ila 18 milyon TL civarına alınmasını talep etti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı projelerle ilgili yapımcılar ise maliyetlere karşı hızla önlemler almaya başladı. İddialara göre, birçok yapım firması projelerinde bölüm başına servet kazanan oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. Oyuncuların bu isteğe daha ne cevap verdiği bilinmiyor.Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TLAfra Saraçoğlu: 2.5 milyon TLÇağatay Ulusoy: 3.5 milyon TLDemet Özdemir: 2 milyon TLUraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TLDevrim Özkan: 1 milyon TLDeniz Can Aktaş: 1.2 milyon TLOzan Akbaba: 1.5 milyon TLSinem Ünsal: 1 milyon TLMert Ramazan Demir: 2.5 milyon TLMelis Sezen: 1.5 milyon TLTolga Sarıtaş: 1.2 milyon TLRabia Soytürk: 600 bin TLSıla Türkoğlu 1 milyon TL