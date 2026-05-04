Sette Maliyet Krizi Yaşanıyor!

Ekranlarda reyting rekorları kıran ünlü dizilerin yapımcıları, artan fiyatlar nedeniyle oyuncuların kaşelerinde indirim istedi. Her hafta milyonlar kazanan oyuncuların ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Ekleme: 4.05.2026 - 10:06 Güncelleme: 4.05.2026 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl Türk dizi sektöründe başrol oyuncularının bölüm başı ücretleri, dizilerin yüksek maliyetleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Haftalık ücretleriyle sık sık gündeme gelen keyifleri yerinde olan oyunculara kötü haber geldi.

OYUNCULARA PARA YETİŞMİYOR
Dizi sektöründe büyük kriz yaşanıyor. Kanallar, artan maliyetler nedeniyle bir bölümün 20-30 milyon TL arasında değiştiğini belirtildi.

İNDİRİM İSTENİLDİ
Böyle giderse önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edecek. Akşam'da yer alan habere göre, yapımcılardan maliyet konusunda indirime gidilmesini isteyen kanallar, ücretlerin 15 ila 18 milyon TL civarına alınmasını talep etti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı projelerle ilgili yapımcılar ise maliyetlere karşı hızla önlemler almaya başladı. İddialara göre, birçok yapım firması projelerinde bölüm başına servet kazanan oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. Oyuncuların bu isteğe daha ne cevap verdiği bilinmiyor.

İşte oyuncuların bölüm başı ücretleri:
Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL

Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL

Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL

Demet Özdemir: 2 milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL

Devrim Özkan: 1 milyon TL

Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL

Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL

Sinem Ünsal: 1 milyon TL

Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL

Melis Sezen: 1.5 milyon TL

Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL

Rabia Soytürk: 600 bin TL

Sıla Türkoğlu 1 milyon TL
