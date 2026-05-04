Oyuncu Hazal Subaşı İle Birlikte!

2024 yılında başlayan ve mutlu bir şekilde ilerleyen birlikteliklerini sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandıran Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, bu kez İtalya'nın romantik atmosferinde boy gösterdi.Ünlü ikili, Hazal Subaşı'nın 31'inci yaş günü için Roma'nın yolunu tuttu.İtalya'nın başkentinde romantik günler geçiren ünlü çift, şehrin tarihi dokusunda çekilen keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara beğeni yağdı."ROMA'DAN SEVGİLER"Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden duygusal bir kareyle kutlayarak altına, "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun. Roma'dan sevgiler" notunu ekledi. Roma seyahatinden özel kesitleri bir albümde toplayan Hazal Subaşı ise paylaşımına, "Kutladık geldik" ifadesini düştü.Çiftin bu romantik tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.