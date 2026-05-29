Tepki Çeken Bayram Mesajı

“Bu bayram benim bayramım değil” sözleri gündem oldu, ünlü sanatçı geri adım atmadı.

Ekleme: 29.05.2026 - 15:55 Güncelleme: 29.05.2026 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden sanatçı Semiha Yankı’nın Kurban Bayramı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Yankı’nın açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu olurken, gelen tepkilere verdiği yanıt da gündemi daha da alevlendirdi.

1975 yılında “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla Eurovision sahnesine çıkan Semiha Yankı, X hesabından yaptığı paylaşımda bayrama ilişkin ifadeleriyle dikkat çekti.

“BU BAYRAM BENİM BAYRAMIM DEĞİL” PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Sanatçı, paylaşımında “Bu bayram benim bayramım değil.. O yüzden kutlamıyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlanarak sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Bazı kullanıcılar paylaşımı eleştirirken, bazıları ise kişisel tercih kapsamında değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Paylaşımın yayılmasının ardından yorum trafiği artarken, konu sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya geldiği bir gündem başlığına dönüştü. Yankı’nın açıklaması özellikle bayram mesajları üzerinden yeni bir tartışma yarattı.

“SİZE NE KARDEŞİM” YANITIYLA GERİ ADIM ATMADI
Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Semiha Yankı, eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Ünlü sanatçı, geri adım atmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne...”

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ PAYLAŞIM GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR
Yankı’nın açıklamaları sosyal medyada farklı kesimlerden yorum almaya devam ederken, konu günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Tartışmanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

