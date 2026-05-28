Şeyma Subaşı Sözünü Bozdu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, uyuşturucu testi de pozitif çıkınca yaşam tarzı değişikliğine gitmiş, köklü bir tövbe sürecine başlamıştı.Subaşı, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz.” sözleriyle takipçilerinin dikkatini çekmişti.Ancak Şeyma Subaşı yine kendini tutamadı; tekrardan bikinisiyle sosyal medya hesabından video paylaştı.Bikinili video paylaşan Subaşı paylaşımına “Bikinili videolarımı zor görürsünüz diyen de bendim. Demek ki büyük konuşmamak lazımmış.” notunu düştü.Video sonrasında takipçilerinden çokça eleştiri ve yorum geldi. Subaşı için 'Huylu huyundan vazgeçmez', 'Yaz gelince dayanamadı' gibi yorumlar yapıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren şüpheli Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kanında kokain maddesi bulunmuştu.Testin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirtmişti.Subaşı, “Sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız, güvenirsiniz veya geçer bilmiyorum. Hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın benim seçimlerimden olduğunun da farkındayım.” sözlerini kullanmıştı.