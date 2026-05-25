Eski Yeşilçam oyuncusu yardım istedi:

Bir dönemin unutulmaz Yeşilçam oyuncularından Saadet Gürses, yıllar sonra yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini derinden sarstı. Cilt kanserini yıllar süren mücadele sonunda yenmesine rağmen iş bulamadığını söyleyen Gürses, saçsız görüntüsüyle kamera karşısına geçip "Artık çok yoruldum" diyerek destek çağrısında bulundu.

Ekleme: 25.05.2026 - 13:22 Güncelleme: 25.05.2026 - 13:24 / Editör: Ozge Selin

Türk sinemasının emektar isimlerinden Saadet Gürses, yaptığı son paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıllar boyunca Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan, Kemal Sunal, Gülşen Bubikoğlu ve Bülent Ersoy gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle aynı projelerde yer alan Gürses, yaşadığı zorlu hayat mücadelesini gözyaşları içinde anlattı.

YORGUN VE BİTKİN

Uzun süredir maddi sıkıntılarla mücadele ettiği bilinen usta oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda oldukça yorgun ve bitkin haliyle dikkat çekti. Saçları olmadan kamera karşısına geçen Gürses, artık dayanacak gücünün kalmadığını söyleyerek sevenlerinden destek istedi.

'İLETİŞİM KURACAĞIM SON VİDEO'

Duygusal açıklamasında, 'Bu sizlerle iletişim kuracağım son videom olacak. Çünkü artık çok yoruldum. Bugüne kadar beni farklı hikayelerle, farklı yüzlerle tanıdınız. Bazen güldürdüm, bazen ağlattım. Ama hayat; kameralar kapandığında başlayan o gerçek şeymiş. İşte o hikaye başladığında yanınızda kimse kalmıyor' sözleriyle yaşadığı yalnızlığı anlattı.

35 YILI AŞAN SANAT HAYATI

Bir dönem Türk sinemasının en üretken oyuncularından biri olan Saadet Gürses, 35 yılı aşan sanat hayatında yaklaşık 200 projede rol aldı. Çocuk yaşta sinemaya adım atan oyuncu, ilk kez Hülya Koçyiğit'in başrolünde yer aldığı 'Çirkef' filminde kamera karşısına geçti. Yıllar içerisinde 'Baraj', 'Bizim Kız' ve 'Sıralardaki Heyecan' gibi yapımlarda rol alarak Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

CİLT KANSERİ İLE DEĞİŞEN YAŞAM

Ancak Gürses'in hayatı, 1997 yılında yakalandığı cilt kanseriyle tamamen değişti. Yaklaşık 7 yıl süren ağır tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran oyuncu, iyileşmesine rağmen sektör tarafından unutulduğunu söyledi. Gürses, hastalık sonrası kendisine iş verilmediğini dile getirdi.

Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp Depolama Sorununu Kökten Çözüyor

Motorine indirim geliyor: Pompaya yansıyacak

Ebola Kabusu! Can Kayıpları 130'u Aştı

Araçlarda Yeni Dönem Başladı! Sürücüleri Yakından İlgilendiren Düzenleme

Mısır Tatili Planlayanlar Dikkat! Çocuklar Ciddi Sağlık Sorunları Yaşıyor

