Astrolog Mine Ölmez: 8 Haziran Haftası Dünyada Barış Olabilir...

Geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan kasvetli ve zorlu günlerin ardından gökyüzü rotasını iyiliğe çeviriyor. Ünlü astrolog Mine Ölmez, Haziran ayının ilk haftasında gerçekleşecek Jüpiter-Venüs kavuşumu (Kıran-ı Sadeyn) ile dünyada ve bireysel hayatlarda barış, şans ve şifa dolu yeni bir dönemin başlayacağını müjdeledi.

Astroloji dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Mine Ölmez, katıldığı programda gökyüzünün en şanslı ve uğurlu dönemlerinden birinin yaklaştığını duyurdu. Nisan ayında yaşanan ve "uğursuz kavuşum" olarak bilinen Kıran-ı Nahseyn (Satürn-Mars kavuşumu) etkileriyle ülkece zor ve üzücü temalarla yüzleştiğimizi hatırlatan Ölmez, bu kez müjdeli haberlerle geldi.

"Şiddet Yerini Barışa Bırakıyor"

Nisan ayında zodyağın bebeği sayılan Koç burcundaki sert etkileşimlerin çocukları ve şiddet olaylarını tetiklediğini belirten ünlü astrolog, haziran başında bu negatif enerjinin dağılacağını söyledi. Ölmez, şu ifadeleri kullandı:





"Nisan'da hepimiz üzüntülere boğulduk. Şimdi ise bunun en uğurlusu var. 9 Haziran'da barışı temsil eden Kıran-ı Sadeyn gerçekleşecek. Hafta sonu dünyada bazı gerilimler yaşansa bile, bu kavuşumla birlikte özellikle bireyin hayatına çok güzel haberler gelecek."

En Çok 8-9-10 Haziran Tarihlerine Dikkat!





"Uğurluların kavuşması" anlamına gelen Jüpiter ve Venüs birlikteliğinin özellikle 8, 9 ve 10 Haziran tarihlerinde zirve yapacağını belirten Mine Ölmez, bu enerjinin 12 burcun tamamına hayatın bir yerinden mutlaka uğur, bereket ve barış getireceğini vurguladı. Bu dönemde kimilerinin hayatında ciddi bir iyileşme yaşanacağını, kimilerinin ise uzun süredir korktuğu ve endişe ettiği konulardan tamamen kurtulacağını aktardı.

Hangi Burç, Hangi Alanda Şanslı?

Kavuşumun herkesin yaşam alanında farklı ve olumlu bir kapı açacağını belirten Ölmez, öne çıkan burçları ise şöyle sıraladı:

Yengeç ve Oğlak Burçları: Bu göksel iyileşmeden en yoğun etkiyi alacak burçların başında geliyorlar. Özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar konusunda büyük bir şans, barışma ve kalıcı mutluluklar kapıda.



Terazi Burcu: Gökyüzünün bu muazzam desteğini kariyer, iş hayatı ve statü alanında hissedecek. Başarı ve yükseliş kapıları aralanabilir.

Koç Burcu: Geçtiğimiz ayların yorgunluğunu üzerinden atarak aile, yuva, ev ve emlak konularında beklediği güzel gelişmelere kavuşacak.

Dünya genelinde de olumlu ve barışçıl rüzgarlar estirmesi beklenen Kıran-ı Sadeyn kavuşumu, Haziran ayının ilk haftasından itibaren hayatlarımıza umut ve şifa getirmeye hazırlanıyor.



