Arda Turan'dan yürek burkan paylaşım

Ukrayna'da teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında şampiyonluk yaşayan Arda Turan, bu kez futbol başarısıyla değil çocuklarından gelen duygusal mesajlarla gündeme geldi. Uzun süredir ailesinden ayrı yaşayan Turan'ın oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın yazdığı notlar sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başında ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Turan, yoğun çalışma temposu ve savaş ortamı nedeniyle uzun süredir ailesinden ayrı bir yaşam sürüyor.

ÇOCUKLARININ DUYGUSAL NOTLARINI PAYLAŞTI

Başarılı teknik adam, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'ın kendisi için hazırladığı resimleri ve yazdığı notları takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada büyük yankı oluştu. Çocuklarının özlemini satırlara döktüğü notlar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Paylaşılan karelerden birinde büyük oğlu Hamza Arda'nın babasına yazdığı, 'Canım babacım, çok çok çalıştığın için çok üzgünüm. Seni çok çok özledim, seni çok seviyorum' notu yer aldı. Bir diğer karede ise küçük oğlu Asil Aslan'ın, 'Baba iyi ki geldin, seni çok özledim' sözleri dikkat çekti.

