ALEMİN KRALI’NIN OBEN’İ BİRSU DEMİR’DEN İTİRAF

Bir dönemin efsane dizisi Alemin Kralı’nda canlandırdığı "Oben" karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı mobbingi yıllar sonra itiraf etti. Sette yaşadığı büyük haksızlığı anlatan Demir, ünlü bir başrol oyuncusunun keyfi isteği üzerine soğuk ve yağmurlu havada karavandan nasıl dışarı atıldığını ilk kez açıkladı.

Ekleme: 25.05.2026 - 12:14 Güncelleme: 25.05.2026 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
2011-2013 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren "Alemin Kralı" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Birsu Demir, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, ilk projesinde set arkasında maruz kaldığı acımasız muameleyi ve yaşadığı çaresizliği açık yüreklilikle paylaştı.
 
"Yağmurlu Havada Karavandan Atıldım"
Geçmişte yaşadığı zor anları anlatan Birsu Demir, ilahi adalete vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
 
"Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor; tıpkı benim yıllar önce soğukta, yağmurlu havada karavandan bir başrol oyuncusunun keyfine kederine dışarı atılmam gibi."

"Ben Başrolüm, Tek Oturacağım Diyerek Bizi Çıkarttı"
Olayın detaylarını anlatan Demir, set ortamında tek bir karavanın olduğu o günü ve yaşadığı şoku şu sözlerle aktardı:
"Normalde üç dört karavan olur ama o gün tek bir karavan vardı. Bize 'Burada çekim 2-3 saat sürecek, biraz idare edebilir misiniz?' dediler. Biz de 'Tabii ki' diyerek kabul ettik. Sonra o başrol arkadaşımız -ki şu an kendisini hiçbir televizyon kanalında görmüyorsunuzdur, bayağıdır yok- 'Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum, ben başrolüm' demiş. Bizi karavandan çıkarttırdı."

"Şimdi Olsa Menajerler Çözerdi, Neye Uğradığımızı Şaşırdık"
Kariyerinin henüz başında olduğu için ne yapacağını bilemediğini ve yağmurun altında çaresizce beklediklerini belirten ünlü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne uğradığımızı şaşırdık ve o benim ilk işimdi. İlk işiniz olduğu zaman, insanın üzerinde bir acemilik oluyor. Bu durum başka sektörler ve meslekler için de geçerli. Bize adeta kal geldi, öylece kalakaldık. Şimdi olsa mesela menajerler hemen olaya dahil oluyor ve sorunu çözüyorlar ama o dönemlerde sistem öyle yürümüyordu."

