  • USD: 45,53 - 45,61
  • EURO: 52,88 - 52,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye yapımı olan ve tam 20 sezon boyunca 700 bölümü aşarak kırılması güç bir rekora imza atan “Arka Sokaklar” dizisi, sürpriz bir kararla ekran macerasını sonlandırıyor. Önümüzdeki yayın dönemi için planlanan 21. sezon hazırlıkları tamamen iptal edilirken final kararının oyuncu kadrosuna resmen tebliğ edildiği öğrenildi.

Ekleme: 21.05.2026 - 10:02 Güncelleme: 21.05.2026 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en çok izlenen ve nesilleri büyüten fenomen polisiye dizisi “Arka Sokaklar” için ekran yolculuğunun sonuna gelindi. 2006 yılında Kanal D ekranlarında başlayan ve tam 20 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan rekortmen yapım hakkında final kararı alındı.

Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

YENİ SEZON PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre Kanal D yönetimi, “Eşref Rüya” için aldığı ani bitirme kararının ardından bir büyük hamle daha yaptı. Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği “Arka Sokaklar”ın tamamen bitirilmesine karar verildi. Alınan bu şok karar, setteki oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe resmen iletildi. Böylece, dizinin önümüzdeki yayın dönemi için düşünülen 21. sezon hazırlıkları ve planlamaları da tamamen iptal edilmiş oldu.

20 SEZON VE 700'DEN FAZLA BÖLÜMLÜK TARİH

İlk bölümüyle 2006 yılında izleyici karşısına çıkan “Arka Sokaklar”, Türk televizyonculuk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ikonik bir polis ekibinin suçla mücadelesini işleyen dizi, ulaştığı istatistiklerle erişilmesi güç rekorların sahibi oldu.

Türkiye'nin en uzun soluklu haftalık prime-time dizisi unvanını elinde bulunduran yapım, haftalık diziler arasında 700 bölüm barajını aşarak kırılması imkansız bir istikrara imza attı. Dizi ilk yayınlandığı gün doğan çocukların bugün üniversite çağına gelmiş olması, projenin zamana nasıl meydan okuduğunun en net kanıtı olarak gösteriliyor.

İNTERNET KÜLTÜRÜNÜN DE VAZGEÇİLMEZİYDİ

“Arka Sokaklar”, sadece televizyon ekranlarında reyting rekorları kırmakla kalmadı; kendine has karakterleriyle dijital dünyanın ve internet kültürünün de en büyük malzeme kaynağı oldu. “Rıza Baba”nın yıllardır bir türlü gerçekleşmeyen emeklilik esprileri, “Hüsnü Çoban”ın hiç bitmeyen ev geçindirme ve borç dertleri, “Mesut Komiser”in defalarca ölümden dönüp her defasında takımla buluşması ve unutulmaz “Suat” karakterinin vedası sosyal medyada yıllarca gündemden düşmedi.

BİR DEVİR RESMEN KAPANDI

Flaş final kararının basına sızmasının ardından, binlerce sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ve üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen haberin altına, çocukluğunun ve gençliğinin bu diziyle bittiğini belirten izleyiciler, bir devrin resmen kapandığı yorumunda bulundu. Ekranların en kıdemli ekibinin, Haziran 2026 içinde yayınlanacak görkemli bir final bölümüyle izleyicisine son kez veda etmesi bekleniyor.
CHP CAN, UMUT AKDOGAN BOĞAZ DERDİNDE
CHP'de mutlak butlan kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönüyor
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden CHP Kararı: 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi Hakkında 'Mutlak Butlan' Kararı!
İstanbul'da dev buluşma! Etnospor Festivali kapılarını açtı
Dünya kültürleri Etnospor'da bir araya geldi! Bilal Erdoğan: 'Festival dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı için İzmir’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımızı özel uçak seferiyle Türkiye'ye getireceğiz!
Sumud aktivistlerine işkence görüntüleri Tel Aviv’i birbirine düşürdü! ‘Bizi dünyaya rezil ettin’ diyerek Ben Gvir’e yüklendiler
Bakan Işıkhan'dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması
Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da kılıçlar çekildi! Başkentte 1 saatlik buluşma
Ünlü isimlere büyük uyuşturucu operasyonu!
ÜSKÜDAR’DA CHP’YE SELAM VERMEYEN ESNAFA CEZA
TÜRKİYE KIYILARI ARTIK DÜNYA MARKASI
TÜGVA YAZ OKULU 600 BİN ORTAOKULLU GENCİ AĞIRLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Seçmenini utandıran bir parti haline döndü
Türkiye’den NATO’ya 'maliyet etkin' enerji önerisi
Suça sürüklenen çocuklar için tarihi adım! TBMM milat olacak bir rapor hazırladı
Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu! Organize suç ağına dev darbe
Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp Depolama Sorununu Kökten Çözüyor

WhatsApp Depolama Sorununu Kökten Çözüyor

Motorine indirim geliyor: Pompaya yansıyacak

Motorine indirim geliyor: Pompaya yansıyacak

Ebola Kabusu! Can Kayıpları 130'u Aştı

Ebola Kabusu! Can Kayıpları 130'u Aştı

Araçlarda Yeni Dönem Başladı! Sürücüleri Yakından İlgilendiren Düzenleme

Araçlarda Yeni Dönem Başladı! Sürücüleri Yakından İlgilendiren Düzenleme

Mısır Tatili Planlayanlar Dikkat! Çocuklar Ciddi Sağlık Sorunları Yaşıyor

Mısır Tatili Planlayanlar Dikkat! Çocuklar Ciddi Sağlık Sorunları Yaşıyor