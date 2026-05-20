Georgina Rodriguez'den İmaj Değişikliği

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez, 79. Cannes Film Festivali ile birlikte Fjord galasına damgasını vurdu.Cannes'da ilk olarak gün boyu süren etkinliklerde boy gösteren Rodriguez, kameraların karşısına ezber bozan platin sarısı saçlarıyla çıktı. Bu cesur ve radikal imaj değişikliğiyle festivalin en çok konuşulan ismi olan ünlü model, dünya basınının da ilgisini çekti. Ancak güzel modelin asıl sürprizi birkaç saat sonra gerçekleşti. 'Fjord' filminin galasına katılmak üzere yeniden kırmızı halıya adım atan Georgina, herkesi şaşkına çevirdi. Platin sarısı saçlarına veda eden Rodriguez, saatler içerisinde kendi imzası haline gelen doğal esmer haline geri döndü.Georgina Rodriguez'in aynı gün içinde sergilediği bu iki zıt imaj, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Kısa sürede binlerce yorum alan ünlü modelin hayranları, her iki tarza da ayrı ayrı övgüler yağdırdı. Takipçileri, Rodriguez'in hem platin sarısını bir Hollywood yıldızı gibi taşıdığını hem de esmer haliyle asil ve çarpıcı göründüğünü belirterek, 'Her haliyle kusursuz' yorumlarında bulundu.