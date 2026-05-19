10 Yıl Sonra Bir Arada

Türk rock müziğinin iz bırakan gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi.Uzun yıllardır beklenen buluşmanın ilk durağı İzmir oldu.Ünlü grup, verdiği konserler ve yeni şarkısı sonrası, bir basın toplantısı düzenledi. Model grubu, gazetecilerin sorularına tek tek cevap verdi.Fatma Turgut, yaşadıkları süreçle ilgili olarak, "Bağlı olduğumuz plak şirketi ile 10 yıllık süre verilmişti. O 10 yıl sona erdi. O 10 yıl biteli az olmadı. Biz de haklarımıza ulaşmak istedik. Arkadaşlarıma ulaşmak istedim. Can'ı aradım daha sonra Okan'a da mail attım derken 'Bu üçlü çok güçlü' diye bir WhatsApp grubu kurduk. Daha sonra çok fazla zaman geçirmeye başladık ve şu anda buradayız." dedi."Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına ise, "İlk 6 ayda bitti aslında... 9 buçuk sene ne yedik ne içtik? Şükürler olsun ki para kazanacak başka yollar bulduk. Bu kadar beklemezdik. Bir araya gelince mutlu olduk." diye konuştu.