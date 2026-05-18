Nazan Öncel, Sezen Aksu İle Küstü

Minik Serçe Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile düet yapmıştı.İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Ancak ikilinin arası o günden sonra bozuldu.Nazan Öncel, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserde yakın zamanda Sezen Aksu ile düet yaptıkları “Erkekler de Yanar” şarkısına sıra gelince Nazan Öncel, Sezen Aksu’yla ilgili şok sözler sarf etti.Sezen Aksu’nun sahte bir dost olduğunu ima etti ve Sezen Aksu’dan bahsederken yaka silkerek hareket yapması dikkat çekti. İkilinin, son yayınladıkları düet sebebiyle aralarının bozulduğu kulislerde konuşuluyor.