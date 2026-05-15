Yüzünün Son Halini Gösterdi

Survivor’a tam 5 kez katılan Merve Aydın, şu sıralar bambaşka bir konuyla gündeme geliyor. Mücadelesiyle hafızalara kazınan Aydın, şimdi de yaptırdığı estetikle gündeme geldi.Yüzüne fraksiyonel lazer yaptırdığını açıklayan Merve Aydın, gün gün yüzündeki değişimi gösterdiği bir video paylaştı. Ünlü ismin 15. günkü haline kimse inanamadı.Merve Aydın'ın yüzündeki değişimine sosyal medyada yorum yağdı. Paylaşımını inandırıcı bulmayan takipçileri, '15. gün makyajlı hali', 'Yaptıran biri olarak asla tavsiye etmem', 'Son fotoğrafın kapatıcı var bariz görüyoruz', 'Neden son haliniz makyajlı' gibi yorumlar yaptı.Fraksiyonel lazer, cildin hem üst tabakası hem de alt tabakası üzerinde kontrollü mikro kanallar açarak, dokunun doğal iyileşme mekanizmalarını tetikleyen ve kolajen üretimini maksimize eden ileri teknoloji bir dermatolojik tedavi yöntemidir.