Eda Erol'dan Yeni Hamilelik Pozu

İlk kez anne olmak için gün sayan fenomen isimlerden Eda Erol, geçtiğimiz gün katıldığı davette objektiflere poz verdi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.



Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı. Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermişti.



Hamileliğinin her ayı durum bilgilendirmesi yapan Erol, son halini paylaştı.



ETKİNLİK POZU

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Eda Erol'un etkinlikte verdiği pozlar da sosyal medyaya damga vurdu. Eda Erol'un her geçen gün büyüyen karnıyla verdiği pozlara, hem beğeni hem yorum yağdı.