Yusuf Güney Yeni Video Yayımladı

Sosyal medyada yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunduktan sonra tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı, serbest kalır kalmaz bir video çekip yayımladı.Güney; “Her şey yolunda merak etmeyin, iyiyim evime geldim. 33 günlük bir tutukluluk hali vardı, geçti gitti. Her şerde bir hayır vardır. Bu hayatta hiçbir şey amaçsız ve sebepsiz değildir unutmayın. Var bunda da bir hayır, öpüyorum sizi çok.” ifadelerini kullandı.