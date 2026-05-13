Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.Erkeklerin dış görünüşten çok huzur ve şefkat aradığını söyleyen İpekçi, “Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel olun.” ifadelerini kullandı.Samimi açıklamalara imza atan İpekçi, konuşmasında vasiyetini de açıkladı. Bodrum’daki evini gelecekte müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bırakmak istediğini dile getiren İpekçi, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler.” dedi.