Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti.Daha önce oğullarıyla görüntülenen Emre Altuğ, son verdiği röportajla magazin gündeminde yer aldı. Şarkıcı, Çağla Şıkel'e yaptığı evlilik teklifini yıllar sonra anlattı. Emre Altuğ, "Bizim sektörün içerisinde ilişki yürütmek kolay olmuyor. Ama biz dirayetli çıktık. Üç yılın sonunda evlenme teklif ettim.Çağla'nın babasının ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde mezarını ziyarete gittik. Babası hayatta iken 'Babandan isteyeceğim seni' diye takılıyordum. Mezarlıkta da 'Sana demiştim seni babandan isteyeceğim' dedim ve yüzüğü verdim. Buraya geldiğinde kendini iyi hissetsin diye burada teklif etmeyi düşündüm." ifadelerini kullandı.Boşandıktan sonra iki tarafın da önceliğinin çocukları olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Önceliğimiz çocuklar. Çağla'nın da lügatinde başka bir şey yazmaz." ifadelerini kullandı.