Yıldız Tilbe'nin Yapay Zeka İsyanı

Son dönemde yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, son dönemde yapay zeka uygulamalarıyla yaşadığı sorunları anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Teknolojiye karşı meraklı olduğunu ve yapay zeka uygulamalarını anlamaya çalıştığını belirten Tilbe, yeni yazılımları sık sık test ettiğini söyledi. Ancak ünlü şarkıcı, özellikle sahte videoların yayılmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.Dijital platformlarda görüntüsünün izinsiz şekilde kullanıldığını söyleyen ünlü sanatçı, “Beni hiç tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar” diyerek yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.“Yapay zekayı korkunç buluyorum” diye devam eden Tilbe, teknolojinin sanat için faydalı olabileceğini ancak kötü amaçla kullanıldığında büyük tehlike yaratabileceğini vurguladı. Çocukların da bu içeriklerden olumsuz etkilenebileceğini söyleyen sanatçı, dijital dünyanın kontrolsüz hale geldiğine dikkat çekti.