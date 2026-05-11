Beyaz Gazete
Yıldız Tilbe'nin Yapay Zeka İsyanı

Yapay zeka uygulamalarını korkunç bulduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, izinsiz kullanılan görüntülerine ve sahte videolara isyan etti.

Ekleme: 11.05.2026 - 10:52 Güncelleme: 11.05.2026 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, son dönemde yapay zeka uygulamalarıyla yaşadığı sorunları anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teknolojiye karşı meraklı olduğunu ve yapay zeka uygulamalarını anlamaya çalıştığını belirten Tilbe, yeni yazılımları sık sık test ettiğini söyledi. Ancak ünlü şarkıcı, özellikle sahte videoların yayılmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

"HİÇ TANIMADIĞIM İNSANLAR"
Dijital platformlarda görüntüsünün izinsiz şekilde kullanıldığını söyleyen ünlü sanatçı, “Beni hiç tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar” diyerek yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

“Yapay zekayı korkunç buluyorum” diye devam eden Tilbe, teknolojinin sanat için faydalı olabileceğini ancak kötü amaçla kullanıldığında büyük tehlike yaratabileceğini vurguladı. Çocukların da bu içeriklerden olumsuz etkilenebileceğini söyleyen sanatçı, dijital dünyanın kontrolsüz hale geldiğine dikkat çekti.

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Hasta Nefesli Balon İlanı 'Pes' Dedirtti! Notu Daha Da Şaşırtıcı

Tek Bir Isırığı Öldürmeye Yetiyor! Türkiye'de Görüldü…

Dişsiz Kimse Kalmayacak! Yeniden Diş Çıkartan İlaç Geliyor

Bir Dönem Sona Eriyor! 'Sessiz Havalimanı' Uygulaması Başlıyor

Noterlik Kanununda Değişiklik! Araç Bilgilerine Erişim Artık Ücretli

