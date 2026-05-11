Çağla Şıkel’in Gurur Günü

Ekranların ve podyumların en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evliliğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti.Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsa da oğulları için her fırsatta bir arada bulunuyor.Çocuklarıyla yakından ilgilenen Çağla Şıkel, son olarak Bodrum'da gerçekleştirilen Türkiye Sujeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası'nda oğlu Kuzey'in heyecanına ortak oldu.Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey Hüseyin Altuğ, Open sınıfında birinciliği kazandı.