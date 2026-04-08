Mesut Özil'den Yeni Yardım Planı!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, yardımlarına devam ediyor.Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine sık sık yaptığı iyiliklerle gündeme gelen Özil, üçüncü kez baba olmanın sevinciyle kolları sıvadı.Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, kızları Elisa'nın dünyaya gelişiyle birlikte yine yürekleri ısıtan bir iyiliğe imza atmaya hazırlanıyor.Bu mutluluğu sadece kendi aileleriyle sınırlı tutmak istemeyen Özil çifti, hem yeni doğan hem de savaşta kimsesiz kalan çocuklar için anlamlı bir bağış adımı atıyor. Günaydın'da yer alan habere göre; Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak.Böylelikle minik Elisa'nın doğumu, başka annelerin gözyaşını sevince dönüştürecek bir umuda dönüşürken her yeni hayat, onların mutluluğuna ortak olacak.Yardımları savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara da uzanacak. Çift, başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında savaşın gölgesinde yetim ve kimsesiz kalan çocuklar için yardımda bulunacak.