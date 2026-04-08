Aşk İddialarına Cevap Geldi

3 sene önce nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, evliliklerini tek celsede bitirdi. Güzel oyuncunun son günlerde yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti.Yazıcı'nın, kürek eğitmeni İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı söyleniyordu. İkilinin önceki gün maratonda arkadaş grubuyla poz vermesi aşk iddiasını alevlendirmişti.Önceki akşam bir etkinlikte boy gösteren Yazıcı, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.Ünlü oyuncu, son dönemlerde spora ağırlık verdiğini "Yavaş yavaş sağlıklı hayata geri dönüş yaptım. Dün 10 kilometre koştum. Benim için çok güzel bir şey" dedi. Öte yandan fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında da konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok." ifadelerini kullandı.