Serel Yereli'den Balayı Pozu Geldi

Oyunculuğu zirvedeyken Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ve orada müzik eğitimi alan Serel Yereli, uzun süredir aşk yaşadığı Oğul Avcı ile birlikteliğini 2 Nisan'da evlilikte taçlandırmıştı.Çiftin nikâhı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sade bir törenle kıyılmıştı. Serel Yereli'nin düğün için Türkiye'den gelen arkadaşları Aleyna Tilki ve Edis de nikahta yer almıştı.Yereli, "Bu, nihayet tüm sevdiklerimi, ailemi ve en yakın arkadaşlarımı bir araya getirip, 21 yaşında taşındığım bu ülkede kutlama yapmak için mükemmel bir bahaneydi." dedi.Nikâhın perde arkasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Yereli, balayından da bir kare yayınladı.Ayna karşısında poz veren ünlü oyuncuya, takipçilerinden beğeni yağdı.