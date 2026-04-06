20 Yıllık Evliliğin Sırrını Verdi

Mehmet Günsür, katıldığı programda 20 yıllık evliliğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncunun tartışmalarla ilgili yöntemi ilgi çekti.İlişkilerde dengenin önemini vurgulayan ünlü oyuncu, evliliklerini 'bir takım' olarak tanımladı.Yıllar içinde büyüyen bir aile yapısının olduğunu söyleyen Günsür, şunları söyledi:"Bu yıl evliliğimizin 20. yılına girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün 10 kere yeniden evlenebilirim. Evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek.Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi Peaky Blinders gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum.Evliliğin başlarında tartışmamak için ilginç bir karar almıştık. İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizce anlamaya başlayınca o yöntem de bozuldu. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı.Ben hiç kıskanç biri değilim. Hatta sırf bu yüzden geçmişte çok problem yaşadım."