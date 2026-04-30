En Büyük Korkusunu Açıkladı

"Dünya Tatlısı", "Kıyamam" ve "Basit Numaralar" gibi unutulmaz eserlere imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, son yaptığı açıklamada adeta içini döktü. Ünlü şarkıcı, unutulmaktan korktuğunu itiraf etti.

Bir süredir sağlık problemleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Zerrin Özer, müzik listelerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.Özer, piyasaya çıkaracağı 'Geliyorlar Gidiyorlar' şarkısı öncesi İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.Ünlü şarkıcı, 'Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım.' dedi.