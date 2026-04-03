Patoloji Sonuçları Çıktı

Ünlü model Tülin Şahin geçtiğimiz günlerde göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiğini duyurmuştu.Tülin Şahin göğsündeki kitle nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Patoloji sonucu belli olan Şahin, sonuçlarını takipçileriyle paylaştı.Ünlü model Şahin, sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Şahin, “Erken tanı bu kez benim hayatımı kurtardı” cümlesiyle başlayan Tülin Şahin, göğsündeki kitlenin iyi huylu çıktığını açıkladı:“Kendi kendime fark ettiğimde 5 santim olan kitle, kısa sürede agresif bir büyüme göstererek ameliyatla 12 santim olarak çıkarıldı. Çok şükür, patoloji sonucum iyi huylu çıktı. kötü bir hücre yok.Yıllardır söylediğim gibi… Erken tanı bir slogan değil, gerçekten hayat kurtarır. Bu süreçte yanımda olan, mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendi kendinize muayenenizi yapmayı unutmayın. Sağlık her şeyden önemli ‘Sağlık varlıktır’ ‘Güzellik sağlıktır’”