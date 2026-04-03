Patoloji Sonuçları Çıktı

Geçtiğimiz günlerde göğsünde tespit edilen ve kanser riski taşıyan bir kitle nedeniyle ameliyat masasına yatan ünlü model Tülin Şahin, patoloji sonuçlarını sosyal medyadan duyurdu.

Ekleme: 3.04.2026 - 08:58 Güncelleme: 3.04.2026 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Ünlü model Tülin Şahin geçtiğimiz günlerde göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildiğini duyurmuştu.

Tülin Şahin göğsündeki kitle nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Patoloji sonucu belli olan Şahin, sonuçlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model Şahin, sosyal medya paylaşımıyla sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Şahin, “Erken tanı bu kez benim hayatımı kurtardı” cümlesiyle başlayan Tülin Şahin, göğsündeki kitlenin iyi huylu çıktığını açıkladı:

SONUÇLAR İYİ

“Kendi kendime fark ettiğimde 5 santim olan kitle, kısa sürede agresif bir büyüme göstererek ameliyatla 12 santim olarak çıkarıldı. Çok şükür, patoloji sonucum iyi huylu çıktı. kötü bir hücre yok.

"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Yıllardır söylediğim gibi… Erken tanı bir slogan değil, gerçekten hayat kurtarır. Bu süreçte yanımda olan, mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendi kendinize muayenenizi yapmayı unutmayın. Sağlık her şeyden önemli ‘Sağlık varlıktır’ ‘Güzellik sağlıktır’”

ADANA KARNAVAL COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI
SON 8 YILDA TURİZMDE YÜZDE 109 ARTIŞ! AKDENİZ’E 26,9 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Kimliksiz Giriş Devri Kapanıyor! Bakan Gürlek Duyurdu
Futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi! 'Bahis' Ve 'Şike' Soruşturması Kapsamında Tutuklanmıştı...
Trump'ın Yeni İran Planı Ortaya Çıktı! 5 Adımda Tek Taraflı Zafer İlanı
Can Pazarının Ardında Acı Hikaye! Gezmeye Geldiği Antalya'da Boğulmuştu
LGS Ne Zaman Yapılacak? Yusuf Tekin Duyurdu
Rant Alanlarını Üzerine Geçirdiler! Mustafa Bozbey Ve Ailesi...
CHP'li Belediyelerde Sevgili Kontenjanı! Bozbey'in Kızı İsyan Etmişti...
Anne Ve Babaların Doğum İzni Artıyor! TBMM'de Kabul Edildi
Bakanlık 19 Hileli Firmayı İfşa Etti! İşte Tam Liste
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama! 'CHP'de genel merkezin avukatları soru bile sormadı'
The Economist’ten Çarpıcı Trump Ve Jinping Kapağı! İşte Çin’in Tarihi İran Stratejisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Adalar ‘Uçak Gemilerine’ Dönüştürüldü! İşte ABD’yi Kilitleyen Strateji
Şaibeli Kurultay Davasında Tanıktan Şok İtiraf! '100 Bin TL Aldım, 20'şer Bin TL Dağıttım…'
MSB'den NATO Vurgusu! En Büyük 2. Ordu Türkiye
Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu
Karşıyaka Meclisi’nde CHP Grubu’nda Büyük Çatlak! CHP’liler Bile CHP’li Adaya Oy Vermedi
'Söylemleri Gerçeklerle Uyuşmuyor!' Trump'ın İran Konuşmasından Kritik Çıkarımlar
Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Telegram'da 'Tetikçilik, İnfaz' İlanları! Fiyat Bile Verdiler

Telegram'da 'Tetikçilik, İnfaz' İlanları! Fiyat Bile Verdiler

Sosyal Medyaya 15 Yaş Sınırı! Artık Çocuklara Hizmet Sunamayacak

Sosyal Medyaya 15 Yaş Sınırı! Artık Çocuklara Hizmet Sunamayacak

Köylü Her Yerde Onu Arıyor! Tadı Et Gibi Ama Toprakta Yetişiyor

Köylü Her Yerde Onu Arıyor! Tadı Et Gibi Ama Toprakta Yetişiyor

Sonuçlar Şaşırttı! İşte ChatGPT'nin Ciddi Yan Etkisi

Sonuçlar Şaşırttı! İşte ChatGPT'nin Ciddi Yan Etkisi

Varis'te Yeni Nesil Dönem! 'Ameliyatsız Ve İz Bırakmayan Tedaviler'

Varis'te Yeni Nesil Dönem! 'Ameliyatsız Ve İz Bırakmayan Tedaviler'