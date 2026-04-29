Magazin Dünyasında Dev Dönüş! Söylemezsem Olmaz Yeniden İzleyiciyle Buluştu

Ekranların sevilen magazin klasiği "Söylemezsem Olmaz", verilen aranın ardından dijital dünyada yeniden izleyiciyle buluştu. Programın sembol ismi Bircan Bali ve yıllardır yapımın mutfağında yer alan deneyimli isim Uğur Kotan, yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi.Programın yeni döneminde, magazin gündemini en dobra yorumlarla ele alan Bircan Bali'ye, sektörün tecrübeli ismi Uğur Kotan eşlik ediyor. İkili, ilk yayında izleyicilere enerjisi yüksek ve samimi bir başlangıç sundu.Artık YouTube platformu üzerinden takipçilerine ulaşacak olan program, hafta içi her gün yayınlanacak bölümleriyle magazin dünyasındaki sıcak gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya devam edecek.