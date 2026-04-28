Sevilen Yarışmada Tarihi An!

Kim Milyoner Olmak İster’de 18 yaşındaki yarışmacı 1 milyon TL’lik soruya kadar yükseldi. Türkiye A Millî Takımı tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcunun sorulduğu kritik soruda ise risk almayan yarışmacı çekilmeyi tercih etti.

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu hafta dikkat çeken anlar yaşandı. Genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, sergilediği performansla 1 milyon TL'lik soruya kadar yükselerek geceye damga vurdu.18 yaşındaki yarışmacı, yarışma boyunca soruları başarıyla geçerek büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. 500 bin TL'lik kritik soruyu da doğru yanıtlayan Sevim, 1 milyon TL değerindeki sorunun açılmasını sağladı.Yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soruda, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu hangisidir?” sorusu yöneltildi. Sorunun cevabından emin olamayan Sevim, risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekildi.Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis cevabını verdi ancak doğru yanıtın Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı.