Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan Hakkı Bulut, gösterişten uzak hayat tarzıyla bir kez daha gündemde. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçının Bahçelievler’deki 3+1 mütevazı evi dikkat çekti.

Ekleme: 28.04.2026 - 10:26 Güncelleme: 28.04.2026 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, gözlerden uzak sürdürdüğü mütevazı yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Yıllardır sade bir hayat tercih eden sanatçının Bahçelievler'deki 3+1 apartman dairesi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti.

Uzun yıllardır eşi Saadet Bulut ile evliliğini sürdüren ve ailesiyle birlikte yaşayan Hakkı Bulut'un aynı apartmanda iki dairesi bulunuyor. Sanatçı, bu dairelerden birini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

EVDE MAVİ VE KAHVE TONLARI HAKİM

Sabah'ın haberine göre, ev dekorasyonunda mavi ve kahve tonları öne çıkıyor. Eski tarz mobilyaların tercih edildiği evin birçok köşesinde sanatçının müzik kariyerine dair hatıralar ve izler yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR YAĞDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları Bulut'un yaşam tarzına övgü dolu yorumlar yaptı. “Böyle samimi hayatları özledik”, “İşte gerçek sanatçı duruşu” ve “Halktan kopmayan bir isim” ifadeleri öne çıktı.

Gösterişten uzak yaşamıyla dikkat çeken Hakkı Bulut, magazin dünyasında sade hayat tarzıyla öne çıkan isimler arasında yer almayı sürdürüyor.

ARABESK MÜZİĞİN USTA İSMİ

3 Şubat 1945'te Tunceli'de doğan Hakkı Bulut, ilk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olan sanatçı, dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenlik yaptığı dönemde müziğe yönelen Bulut, 1967'de ilk plağını çıkardı.

1969'da Adana Altın Ses Yarışması'nda birincilik kazanan sanatçı, aynı yıl söz ve bestesi kendisine ait “İkimiz Bir Fidanız” eserini seslendirdi. “Ben Buyum”, “Falcı”, “Ben Köylüyüm” ve “Dokunmayın Dünyama” gibi eserlerle arabesk müziğin öncülerinden biri oldu.

Kariyeri boyunca çok sayıda plak ve albüme imza atan Hakkı Bulut, yüzlerce eserin söz ve bestesini yazdı ve birçok ödül kazandı.

1964 yılında Saadet Bulut ile evlenen sanatçının 5 çocuğu bulunuyor.
