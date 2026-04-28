Derya Bedavacı’dan arabesk açıklaması

Kıbrıs konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Derya Bedavacı, sahne şıklığıyla da beğeni topladı. Sahneden sevenleriyle sohbet eden sanatçı, moda ve müzik üzerine yaptığı değerlendirmelerle gündeme oturdu.Bedavacı, arabesk müziğin toplumdaki algısına dair çarpıcı bir çıkış yaptı. Arabeskin yıllarca hor görüldüğünü dile getiren, kendisini klasik bir arabesk sanatçısından çok ‘damarcı' olarak tanımlayan Bedavacı, “Arabesk yıllarca bazı kesimler tarafından hor görüldü. Ama aslında çok zor ve çok özel bir müzik. Yanlış yapılan işler yüzünden kötü bir algı oluştu.Arabesk kolay bir müzik değil. Hem müzisyen hem solist için ciddi bir emek ister. Ama doğru yapıldığında herkes sever. Üstelik dinleyicisi çok sadıktır.” d