  • USD: 44,94 - 45,02
  • EURO: 52,77 - 52,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevilen yarışmada şok!

Survivor’da gerilim bu kez sınırları aştı. 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma, ada konseyine taşındı ve yarışmanın kaderini değiştiren bir süreci başlattı. Gerginliğin büyümesi üzerine Acun Ilıcalı devreye girerken, yapılan değerlendirmeler ve alınan oyların ardından Seren Ay hakkında diskalifiye kararı verildi.

Ekleme: 27.04.2026 - 09:27 Güncelleme: 27.04.2026 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de Seren Ay ve Lina arasındaki kavga ada konseyine damga vurdu. Önceki bölümde Seren Ay'ın Lina'ya fiziki müdahalede bulunması ve küfürler savurması gerilimi tırmandırırken, Seren Ay'ın yarışmadan gidip gitmemesi yarışmacıların oylamasına sunulmuştu. Yarışmanın son bölümünde ise Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak Seren Ay hakkında verilen kararı duyurdu. Yaşanan şiddet olayına karşı Ilıcalı Seren Ay'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.

YARIŞMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Survivor'da 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde tansiyon zirveye çıkımştı. Öyle ki yarışmacılar Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma ve havada uçuşan küfürler, yarışmanın seyrini değiştirdi.

ADA KONSEYİNDE KRİTİK SORU

Yaşanan olayın ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarına “Seren Ay gitsin mi?” sorusunu yöneltti. Beş yarışmacının gitmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi. Ilıcalı, kararın detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

“AGRESİFLİK BOYUTUNUN FARKINDA MISIN?”

26 Nisan 2026'da yayınlanan yeni bölümde ise gerilim daha da arttı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir konuşan Ilıcalı'nın sert sözleri dikkat çekti:

“Agresiflik boyutunun farkında mısın sen? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun değil mi? Davranış şeklin bizi tam anlamıyla umutsuzluğa sevk etti.”

DİSKALİFİYE KARARI GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Ilıcalı, Seren Ay'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Daha önce de benzer davranışlar sergilediği belirtilen yarışmacının, kurallar çerçevesinde yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.

Kararı doğrudan kendisine ileten Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası ada sessizliğe büründü. Yarışmacılar bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı.

Diskalifiye kararının ardından Seren Ay, adadan ayrıldı. Böylece Seren Ay Çetin'in Survivor 2026 yolculuğu 16. haftada sona erdi.

ADA'DA SULAR DURULMUYOR

Seren Ay ile Lina arasında yaşanan gerilim, Survivor tarihinin en dikkat çeken olaylarından biri olarak yorumlanırken, yarışmada dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

KARARA GİDEN SÜREÇTE NE ETKİLİ OLDU?

Diskalifiye kararının temelinde, Seren Ay'ın özellikle son dönemde artan tartışmaları ve Lina ile yaşadığı son kavganın etkili olduğu öğrenildi.

Yapım ekibinin değerlendirmesi sonrası, ada düzeni ve yarışmacı güvenliği göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı ifade edildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: CHP’NİN DNA TESTİ BOZUK ÇIKTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan OECD Beceriler Zirvesi'nde konuştu!
TÜM GAZETECİLER “YAKLAŞMA!” DEDİ
BAKAN ERSOY HATAYLI ÇOCUKLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞÇİYE ZULÜM DEVAM EDİYOR!
Barış çıkmazda Türkiye devrede!
İstanbul'da Toplu Taşıma Derdi Bitmiyor!
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen!
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi!
MEZOPOTAMYA’NIN KALBİNDE ŞANLIURFA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar...
Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Uyarısı! 'Toleransımız Olmayacak'
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Milli Elektrikli Hızlı Tren Saatte...
Gülistan doku Dosyasında Kritik Gelişme! Mustafa Sonel'in Silahlı Fotoğrafı Ortaya Çıktı
TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ERİŞİMİ İÇİN KRİTİK ZİRVE: BAKANLIK VE THY YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR
Savcının Kaleminden Türkiye'nin Kalbine! Tabii'den Yılın Projesi
Formula 1 Türkiye'ye Dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayları Paylaşacak
Metrobüs Çilesi Büyüyor! Vatandaşlar İsyan Etti
Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış! 'Savaş Ne Kadar Sürecek?' Sorusu Soruldu
Gerilim Yükseliyor! ABD'den Uçak Gemisi Hamlesi
Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

WhatsApp Bu Android Telefonlarda Çalışmayacak

WhatsApp Bu Android Telefonlarda Çalışmayacak

OpenAI iPhone’u Devirmek için Kendi Telefonunu Geliştiriyor

OpenAI iPhone’u Devirmek için Kendi Telefonunu Geliştiriyor

Akaryakıtta Fiyatlar Değişti! Motorine İndirim Geldi

Akaryakıtta Fiyatlar Değişti! Motorine İndirim Geldi

Bu Dava Dünyada Bir İlk! 47 Binden Fazla Suçla Yargılanıyorlar

Bu Dava Dünyada Bir İlk! 47 Binden Fazla Suçla Yargılanıyorlar

Hackerlar İş Başında! 300 Milyon Dolarlık Kriptoyu Çaldılar

Hackerlar İş Başında! 300 Milyon Dolarlık Kriptoyu Çaldılar