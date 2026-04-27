Sevilen yarışmada şok!

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de Seren Ay ve Lina arasındaki kavga ada konseyine damga vurdu. Önceki bölümde Seren Ay'ın Lina'ya fiziki müdahalede bulunması ve küfürler savurması gerilimi tırmandırırken, Seren Ay'ın yarışmadan gidip gitmemesi yarışmacıların oylamasına sunulmuştu. Yarışmanın son bölümünde ise Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak Seren Ay hakkında verilen kararı duyurdu. Yaşanan şiddet olayına karşı Ilıcalı Seren Ay'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.Survivor'da 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde tansiyon zirveye çıkımştı. Öyle ki yarışmacılar Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma ve havada uçuşan küfürler, yarışmanın seyrini değiştirdi.Yaşanan olayın ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarına “Seren Ay gitsin mi?” sorusunu yöneltti. Beş yarışmacının gitmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi. Ilıcalı, kararın detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.26 Nisan 2026'da yayınlanan yeni bölümde ise gerilim daha da arttı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir konuşan Ilıcalı'nın sert sözleri dikkat çekti:“Agresiflik boyutunun farkında mısın sen? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun değil mi? Davranış şeklin bizi tam anlamıyla umutsuzluğa sevk etti.”Tüm bu gelişmelerin ardından Ilıcalı, Seren Ay'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Daha önce de benzer davranışlar sergilediği belirtilen yarışmacının, kurallar çerçevesinde yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.Kararı doğrudan kendisine ileten Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası ada sessizliğe büründü. Yarışmacılar bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı.Diskalifiye kararının ardından Seren Ay, adadan ayrıldı. Böylece Seren Ay Çetin'in Survivor 2026 yolculuğu 16. haftada sona erdi.Seren Ay ile Lina arasında yaşanan gerilim, Survivor tarihinin en dikkat çeken olaylarından biri olarak yorumlanırken, yarışmada dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.Diskalifiye kararının temelinde, Seren Ay'ın özellikle son dönemde artan tartışmaları ve Lina ile yaşadığı son kavganın etkili olduğu öğrenildi.Yapım ekibinin değerlendirmesi sonrası, ada düzeni ve yarışmacı güvenliği göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı ifade edildi.