Bergüzar Korel'in Sırrı!

Bergüzar Korel'in kısa sürede verdiği kilolar sosyal medyada gündem olurken, yaptığı espri yanlış anlaşılınca ünlü oyuncu süreci tüm detaylarıyla açıkladı.4 ayda 20 kilo vermesiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, “midemi aldırdım” şeklindeki sözlerinin gerçek sanılması üzerine açıklama yaptı. Oyuncu, bu ifadenin bir şaka olduğunu belirterek “Midemi aldırmadım, ironi yaptım” dedi.Zayıflama yöntemine dair merak edilenlere de yanıt veren Korel, “İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu yöntemi düşünmesine rağmen tercih etmediğini dile getirdi.Korel, kilo alma ve verme sürecinin arkasında yeme bozukluğu olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Benim ciddi bir yeme bozukluğum vardı. Duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım. 25-30 kilo aldım, verdim” diyen oyuncu, süreçte zorlandığını da ifade etti.Zorlu süreci samimi sözlerle anlatan Korel, “Açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 3'te yemeği bitiriyordum; sosyal hayatım kalmamıştı” diyerek yaşadıklarını paylaştı.Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise “Çok spor yaptım, çok aç kaldım” sözleriyle özetledi.