  • USD: 44,81 - 44,89
  • EURO: 52,65 - 52,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serap Paköz Kötü Haberi Duyurdu

Ünlü sunucu Serap Paköz bir aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Paköz sosyal medya hesabından saçlarıyla ilgili yaşadığı süreci ve hislerini paylaştı.

Ekleme: 23.04.2026 - 12:02 Güncelleme: 23.04.2026 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sunucu Serap Paköz'den kötü haber geldi.

Paköz geçtiğimiz aydan bu yana meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

KANSER OLDUĞUNU DUYURDU
Hastalık süreci ve saçlarını kesme anına dair paylaşımlar yapan ünlü isim bir süredir sahne arkasında hazırlık içinde olduğundan bahsetti.

Bir önce hayatına 'kanser' kelimesinin girdiğini söyleyen Paköz bunu yeni bir yolun başlangıcı olarak kabul ettiğini vurguladı.

KEMOTERAPİ GÖRMEYE BAŞLADI
Teşhisin 11 Mart'ta konulduğunu belirten sunucu, kemoterapi sürecinde olduğunu ifade etti.

Saçlarının dökülmeye başladığını ve bunun yıkıcı olduğunu aktaran Paköz pes etmediğini bu anı bir kabulleniş ve özgürleşme olarak yorumladı.

"BU YOLCULUĞU ZARAFETLE YÜRÜYECEĞİM"
"Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim." diyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi.

Dökülen saç tellerini eski bir anı gibi uğurladığını aktaran Paköz hayatın her mevsimine eyvallah yorumu ile dikkat çekti.

RADYODAN TELEVİZYONA GEÇMİŞTİ
Deneyimli spiker ve sunucu şimdilerde özellikle "kayıp bulma" ve "faili meçhul dosyaları aydınlatma" temalı gündüz kuşağı programlarıyla ekrana çıkıyor.

TRT Trabzon ve Van radyolarında spikerlik yaparak sesini duyuran Paköz 1986'da Ankara Radyosu ve Televizyonu'na geçmişti.

SÜMER EZGÜ İLE EVLİYDİ
O dönem eşi olan Sümer Ezgü ile birlikte sunduğu Ankara Rüzgarı programı, müzik-eğlence dalında ödüller alarak büyük başarı kazanmıştı.

Kanal D, ATV, TGRT gibi kanallarda sabah haberleri ve "Kadının Sesi" ve "Sizin Sesiniz" gibi programları hazırlayıp sunan ünlü isim toplumsal sorunlara dokunan tarzıyla gündüz kuşağının aranan yüzü olmuştu.

VATAN ŞAŞMAZ İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Sümer Ezgü ile evliliğinden Ceren adında bir kızları ve Ozan adında bir oğulları dünyaya gelen çift, 1999 yılında yollarını ayırmıştı.

2000'lerin başında merhum sunucu Vatan Şaşmaz ile bir dönem birliktelik yaşamış, bu ilişki o dönem magazin gündeminde oldukça yer almıştı.

Boşanmasının ardından hayatına zaman zaman isimler girmiş olsa da Paköz resmi olarak tekrar bir evlilik yapmadı.











