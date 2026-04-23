Serap Paköz Kötü Haberi Duyurdu

Ünlü sunucu Serap Paköz'den kötü haber geldi.Paköz geçtiğimiz aydan bu yana meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.Hastalık süreci ve saçlarını kesme anına dair paylaşımlar yapan ünlü isim bir süredir sahne arkasında hazırlık içinde olduğundan bahsetti.Bir önce hayatına 'kanser' kelimesinin girdiğini söyleyen Paköz bunu yeni bir yolun başlangıcı olarak kabul ettiğini vurguladı.Teşhisin 11 Mart'ta konulduğunu belirten sunucu, kemoterapi sürecinde olduğunu ifade etti.Saçlarının dökülmeye başladığını ve bunun yıkıcı olduğunu aktaran Paköz pes etmediğini bu anı bir kabulleniş ve özgürleşme olarak yorumladı."Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim." diyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi.Dökülen saç tellerini eski bir anı gibi uğurladığını aktaran Paköz hayatın her mevsimine eyvallah yorumu ile dikkat çekti.Deneyimli spiker ve sunucu şimdilerde özellikle "kayıp bulma" ve "faili meçhul dosyaları aydınlatma" temalı gündüz kuşağı programlarıyla ekrana çıkıyor.TRT Trabzon ve Van radyolarında spikerlik yaparak sesini duyuran Paköz 1986'da Ankara Radyosu ve Televizyonu'na geçmişti.O dönem eşi olan Sümer Ezgü ile birlikte sunduğu Ankara Rüzgarı programı, müzik-eğlence dalında ödüller alarak büyük başarı kazanmıştı.Kanal D, ATV, TGRT gibi kanallarda sabah haberleri ve "Kadının Sesi" ve "Sizin Sesiniz" gibi programları hazırlayıp sunan ünlü isim toplumsal sorunlara dokunan tarzıyla gündüz kuşağının aranan yüzü olmuştu.Sümer Ezgü ile evliliğinden Ceren adında bir kızları ve Ozan adında bir oğulları dünyaya gelen çift, 1999 yılında yollarını ayırmıştı.2000'lerin başında merhum sunucu Vatan Şaşmaz ile bir dönem birliktelik yaşamış, bu ilişki o dönem magazin gündeminde oldukça yer almıştı.Boşanmasının ardından hayatına zaman zaman isimler girmiş olsa da Paköz resmi olarak tekrar bir evlilik yapmadı.