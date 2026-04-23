Paşalı Çiftinden Açıklama Geldi

2022 yılından bu yana evli olan oyuncular Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, bir süredir boşanma haberleriyle gündem oluyor.Ünlü çiftin arasını ihanet iddialarının bozduğu söyleniyor.İkili bu güne kadar söylentilerle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.Lara isimli kızları olan Paşalı ailesinden açıklama geldi.Çıkan haberleri doğrulayan çift evliliklerinde kriz olduğunu açıkladı."Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir" denilen açıklamada sorunları kendi içlerinde çözmeye çalıştıkları ve ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşıma evresinde oldukları kaydedildi.Sessizliklerinin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanmasının, spekülatif haberlerin artmasına neden olduğu aktarıldı."Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz." denilen açıklamada hassasiyet ve anlayış beklentileri vurgulandı.Açıklama üzerine Lara Paşalı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kaldırdığı düğün fotoğraflarını yeniden yükledi.Yakışıklı oyuncunun, oynadığı "Kıskanmak" dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.Sunucu Ece Erken son olarak ikili arasındaki mesajlaşmaya dikkat çekmiştiMagazin yorumculuğu yaptığı programda konuşan Erken Lara Paşalı'nın, eşinin Hafsanur ile mesajlaşmasını yakaladığını iddia etmişti."Kim mesaj atmış bilmiyorum ama yakalamış" diyen ünlü ismin sözleri ağızları açık bırakmıştı.Paşalı çiftinin ayrılık iddiaları ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir ayrıntı çok konuşulmuştu.İddialarla ilgili bir açıklama yapmayan taraflardan Lara Paşalı sosyal medyada bir fotoğraf yayınlamıştı.O karede parmağında yüzün olmadığı görülmüştü.İkili 16 Nisan'daki evlilik yıl dönümlerine dair de bir paylaşım yapmamıştı.Hatta Lara Paşalı şok bir hamle yaparak düğün fotoğraflarını silmişti.Eşinin sosyal medya hesabında ise söz konusu kareler duruyor.