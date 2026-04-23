Oyun Öncesi Salon Teftişi

Geçtiğimiz akşam Gırgıriye Müzikali'nde sahneyi görememe nedeniyle bir izleyici ile gerginlik yaşayan oyuncu Müjdat Gezen yeni açıklamalarda bulundu.Perran Kutman ve Gülben Ergen ile başrolü paylaşan Gezen olay sonrası rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı.Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, dün akşamki gösteri öncesi salona gelip son kontrolleri yaptı.Koltuklara tek tek oturan ve sahne açısını test eden Gezen sağlık durumuyla ilgili konuştu.Sağlığınin çok iyi olmadığını ama düzeleceğini belirten oyuncu organizatörlerin kongre salonu kiraladığını ifade etti.Salonun düz olduğu için arkada oturanların sahneyi göremediğini söyleyen Gezen "Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz?" diye sordu.Oyunun yazarı ve yönetmeni olan usta isim seyircilerin 20 tanesinin tepki göstermesi durumunda bu işin yürümeyeceğini aktardı.Organizatörlerin "Parayı iade ediyoruz; istiyorsanız girin bedava seyredin" dediğini aktaran Gezen seyircilerden benzer tepki gelirse iki yetkiliyi çağıracağını paylaştı."Beş tane bile seyirci şikâyet etse, o beş kişi de insan değil mi?" diye sordu.Ünlü isim ön sıraya koltuk plastik sandalyeler konulmasına da tepki gösterdi ve "böyle bir şey olamaz" yorumunu yaptı.Olaydan sonra plastik sandalyelerin yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.Geçtiğimiz günlerdeki müzikalde bir izleyici net şekilde göremediğini belirterek sahneye çıkmıştı.Seyirci ile kısa süre gerginlik yaşayan Gezen oyunu iptal etmişti.Sahneyi terk edip kulise giden oyuncu daha sonra rahatsızlanmıştı.'Gırgıriye'nin resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama yapılmıştı.Yaşanan olay sırasında Sayın Müjdat Gezen'in rahatsızlandığı aktarılan açıklamada sağlık durumu gözetilerek oyunun ertelenmesine karar verildiği ifade edilmişti.Olayda provokasyon ihtimali de dikkat çekmişti."Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır." denilen açıklamada bu sınırların ihlal edilmesinin salondaki tüm seyircilerin deneyimini de olumsuz etkilediği vurgulanmıştı.Ayrıca oyunun yeni tarihi için yakın zamanda duyuru yapılacağı da kaydedilmişti.Gösterinin tam da müzikalin ortasında iptal edilmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.3 bin 500 kişinin gittiği müzikalde en ucuz bilet bin 500 lirayken özellikle söz konusu bilet ücretlerinin geri ödenip ödenmeyeceği merak konusu olmuştu."Gırgıriye müzikalinde seyircinin sahneye çıkıp verdiği paranın karşılığını alamamasını protesto etmesini destekliyorum. Öncelikle Gırgıriye’nin filmi bile kötüdür, çok iyiymiş gibi yıllar sonra oyununu sahnelemek cahil cesareti olsa gerek. Orada oynayan oyuncuları kişisel olarak""Belki de rezalete rezillik çıkararak karşılık vermek en iyisidir.Bir memlekette çocukların öldürüldüğü gün 3500 kişi toplanıp gırgıriye izleyip eğleniyorsa yıkılsın o memleket. Rezalet çıkmışmış her şey layıgını buluyor.4000 lira al kadına sahnenin ayağını izlet az bile yapmış""Gırgıriye sinema çöplüğünde unutulması gereken saçma sapan bir film(ler)di, ne diye ısıtıp tiyatroya soktular anlayamadım."