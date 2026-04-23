'Afrodit' Evleniyor!

Türk Sineması'na 'Afrodit' lâkabıyla damga vuran oyuncu Banu Alkan evleniyor.Alkan 4 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız ile dünya evine giriyor.67 yaşındaki ünlü isim konuk olduğu programda düğün hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti."Yakında düğün var" diyen Alkan "Çok yakın bebeğim!" ifadesiyle dikkat çekti.Ünlü isim Hollanda'da evlilik teklifi aldı.Yüzüğü ise Belçika'dan özel olarak geldi.Banu Alkan müstakbel eşi için "Muhteşem bir delikanlı" yorumunu yaptı."'Al bu yüzüğü tak' dediler" diyen oyuncu fiyatları duyunca kıyamadığını aktardı.Ünlü oyuncu nazlandığını belirtti.Geçtiğimiz haftalarda gerçek isminin Remziye Akkuş olması tekrara gündem olan Alkan, bu tarz iddialara kulak asmamıştı.Aşk hayatı ve yaklaşan düğünüyle ilgilendiğini gösteren paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü isim geçmiş yıllara ait fotoğraflarını paylaşıyor.1958 Hırvatistan doğumlu olan Alkan ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra, 16 yaşındayken LCC kurslarına giderek mankenlik eğitimi almıştı.Sinemaya 1974 yılında "Pisi Pisi" filmiyle adım atan oyuncu bu dönemde daha çok yan rollerde ve reklam filmlerinde boy göstermişti.1980'li yıllar ise Banu Alkan'ın Türkiye'nin en popüler sinema yıldızlarından biri olduğu dönem olarak biliniyor.Özellikle sarı saçları, kendine has yürüyüşü ve konuşma tarzıyla Türk sinemasında kendine özgü bir "sarışın bomba" imajı yaratmıştı.Türk sinemasının en çok kazanan oyuncularından biri haline gelen ünlü isim lüks yaşamı ve giyim tarzıyla dönemin moda ikonu olmuştu.Alkan 90'lı yıllarda sinemadaki durgunlukla birlikte müzik dünyasına geçiş yapmıştı.1998 yılında çıkardığı "Neremi?" albümü, dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.Güzelliğiyle olduğu kadar, girdiği polemikler ve kendine has özgüveniyle televizyon dünyasının vazgeçilmez bir parçası olmuştu.Ünlüler Çiftliği ve Akademi Türkiye gibi programlarda yer alarak ekranlardaki "diva" imajını pekiştirmişti11