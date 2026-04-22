Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sergilenmesi beklenen Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan koltuk gerginliği sonrası rahatsızlandı. Gezen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ekleme: 22.04.2026 - 11:28 Güncelleme: 22.04.2026 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve Yeşilçam’ın unutulmaz serilerinden uyarlanan Gırgıriye Müzikali, bu kez sahnedeki eğlenceden çok yaşanan krizle gündeme geldi.

Oyun sergilenmeye başlamadan önce bazı seyircilerin, VIP adı altında satılan koltuklara 4-5 bin lira ödediği ve bu koltuklardan sahneyi dahi görmekte zorlandıklarını söylemesi üzerine gerginlik başladı.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNE YÜKLENDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan Müjdat Gezen, koltuk konusunda seyircilerin isyanına hak vererek organizasyon firmasına sitem etti.

Gezen, "Böyle olacağını bilseydim anlaşmazdım, puh size" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Gezen'in bu anlardan sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı

SEYİRCİ OYUNUN İPTAL EDİLMESİNİ YUHALADI

Sahneye çıkan bir başka oyuncu, Gezen'in rahatsızlandığını bu nedenle müzikalin oynanamayacağını fakat bu akşam bilet alıp gelen herkese yeniden organize edilecek bir oyuna bilet sağlanarak telafi edileceği belirtildi.

Bu anlarda yaklaşık kapasitesi 3.500 kişi olan Harbiye Oditoryumu'nda yuhalama sesleri yükseldi, yuhalama anları gazeteci Tuğba Yıldırım'ın objektifine anbean yansıdı.

Birçok seyircinin şehir dışından geldiği, üç beş kişinin duyduğu rahatsızlık nedeniyle tüm oyunun iptal edilmesinin saygısızlık olduğu yorumları yapıldı.

Oyunun iptal edildiğine dair yapılan basın açıklamasının altında seyircilerin sitem dolu yorumları yer aldı.

Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı

GIRGIRİYE EKİBİ’NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından 'Gırgıriye'nin sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir"

UĞUR DÜNDAR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gazeteci Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hastaneden fotoğrafını paylaşarak, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı
