Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı

Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı ve Yeşilçam’ın unutulmaz serilerinden uyarlanan Gırgıriye Müzikali, bu kez sahnedeki eğlenceden çok yaşanan krizle gündeme geldi.Oyun sergilenmeye başlamadan önce bazı seyircilerin, VIP adı altında satılan koltuklara 4-5 bin lira ödediği ve bu koltuklardan sahneyi dahi görmekte zorlandıklarını söylemesi üzerine gerginlik başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan Müjdat Gezen, koltuk konusunda seyircilerin isyanına hak vererek organizasyon firmasına sitem etti.Gezen, "Böyle olacağını bilseydim anlaşmazdım, puh size" sözleriyle sitemini dile getirdi.Gezen'in bu anlardan sonra rahatsızlandığı belirtildi.Sahneye çıkan bir başka oyuncu, Gezen'in rahatsızlandığını bu nedenle müzikalin oynanamayacağını fakat bu akşam bilet alıp gelen herkese yeniden organize edilecek bir oyuna bilet sağlanarak telafi edileceği belirtildi.Bu anlarda yaklaşık kapasitesi 3.500 kişi olan Harbiye Oditoryumu'nda yuhalama sesleri yükseldi, yuhalama anları gazeteci Tuğba Yıldırım'ın objektifine anbean yansıdı.Birçok seyircinin şehir dışından geldiği, üç beş kişinin duyduğu rahatsızlık nedeniyle tüm oyunun iptal edilmesinin saygısızlık olduğu yorumları yapıldı.Oyunun iptal edildiğine dair yapılan basın açıklamasının altında seyircilerin sitem dolu yorumları yer aldı.Yaşanan olayın ardından 'Gırgıriye'nin sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir"Gazeteci Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hastaneden fotoğrafını paylaşarak, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.