İrem Helvacıoğlu'ndan Eski Eşe Gönderme

'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu.2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 1.5 yıllık evliliği, magazin dünyasını sarsan şok bir protokolle sona erdi! Altı aylık kızları Sora'nın velayetini alan Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmesi karşılığında kızına kendi soyadını vermesi magazin gündeminde olay yarattı.Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödememek karşılığında kızlarına "Helvacıoğlu" soyadını vermesini kabul etmesi üzerine gelen destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.Videoda ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:"Parlıyorsun, ışıldıyorsun. Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"